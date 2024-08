Primeiros a chegar, a enfrentar o fogo e a partilhar informação: foi uma equipa destas que estava no helicóptero que caiu no Douro

Os militares da GNR que seguiam no helicóptero que caiu no Douro pertenciam à UEPS - Unidade de Emergência de Proteção e Socorro - que é decisiva no combate aos incêndios florestais. São estes militares da GNR que respondem aos primeiros sinais de chamas, como aconteceu esta sexta-feira, para tentar travar um fogo em Baião.