Príncipe André envolvido em novo escândalo, agora com um alegado espião chinês

Pequim considera ridícula a acusação de espionagem feita pela justiça do Reino Unido contra um cidadão chinês que chegou a participar numa festa de aniversário do príncipe. André seria o alvo do espião e terá usado essa influência para garantir o acesso a informação privilegiada. Mas Yang Tenbo, o suspeito, nega tudo e prescindiu do direito ao anonimato para responder à acusação. Já o príncipe foi dispensado de passar o Natal em família