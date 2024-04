Problema para o PSD: MP pede levantamento de imunidade de três deputados eleitos há um mês

Os deputados do PSD Luís Newton, Carlos Eduardo Reis e Margarida Saavedra foram alvo de um pedido de levantamento de imunidade parlamentar e serão constituídos arguidos no âmbito do processo Tutti-Frutti, segundo informa o documento assinado pelo juiz Jorge de Melo, que chegou à Assembleia da República. Este pedido deu entrada no Parlamento no dia 18 de abril, onde será agora analisado pela Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados.