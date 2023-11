Quase metade dos hospitais do país vão ter limitações nas urgências na próxima semana. Os constrangimentos começam já este domingo em 36 unidades e irão prolongar-se até dia 25 de novembro.

Entre as especialidades com maiores dificuldades estão as especialidades de Ginecologia, Obstetrícia, Pediatria, Cirurgia-Geral e algumas vias verdes.