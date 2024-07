Procura das urgências pediátricas reduziu em quase metade neste hospital por causa de um novo modelo

As urgências noturnas de pediatria do Hospital Amadora-Sintra conseguiram reduzir a procura em 41,3% com o novo modelo de referenciação pela linha de Saúde 24, INEM e outras unidades de saúde. Entre fevereiro e junho deste ano foram às urgências menos 2.615 crianças do que em igual período do ano passado e muitos dos casos não urgentes tiveram consulta nas 24 horas seguintes