Procuradora que criticou Ministério Público no caso Influencer mantém críticas e pede reforma da Justiça

O processo Influencer é um dos casos que mais contribuiu para o desprestígio da procuradora-geral da República. Mas não é o único. A procuradora que criticou a atuação do Ministério Público no caso que ditou a queda do Governo de António Costa ainda continua a ser investigada no âmbito do processo disciplinar que lhe foi instaurado em janeiro. Apesar desse processo, Maria José Fernandes mantém as críticas e é agora uma das subscritoras do manifesto que exige uma reforma na justiça.