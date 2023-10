Na entrevista desta segunda-feira no CNN Town Hall, António Costa garantiu não ceder na contagem do tempo de serviço. "Não me comprometo com uma medida que é insustentável para o país", disse o primeiro-ministro.

O professor Paulo Guinote considera que Costa fica "desagradado" quando confrontado com a situação da educação, algo que se vê "pela linguagem corporal". "Os professores não estão só a protestar por questões materiais - as condições no terreno não são adequadas a várias níveis".