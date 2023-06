Professores voltam à greve, esta terça-feira, no dia marcado para a realização das provas de aferição do segundo ciclo - de matemática e estudo do meio.

Os docentes fazem greve "exclusivamente à prova de aferição", uma vez que "os alunos não estão preparados para responder online, estamos a falar de alunos do segundo ano", diz André Pestana, coordenador do S.TO.P à CNN Portugal.