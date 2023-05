Programa Porta 65+ pode ajudar famílias com 50 a 200 euros por mês

O montante do apoio apoio à renda do novo Porta 65+ varia entre os 50 e os 200 euros pagos ao longo de cinco anos. Este programa é uma versão alargada do Porta 65, dedicado aos jovens, mas sem limite de idade e com outras condições: só está aberto a famílias cujo agregado tenha uma quebra de rendimentos superior a 20% face aos três meses anteriores ou em relação ao mesmo período do ano anterior;o rendimento bruto da família não pode ser superior ao 6º escalão de rendimentos e o contrato de arrendamento para habitação permanente tem de estar registado nas Finanças.