Proibir reparação de carros com mais de 15 anos? Proprietários não concordam: "Se o meu carro fosse para abate não tinha condições para comprar um novo"

Os deputados do Parlamento Europeu ainda estão a finalizar a proposta que defende a proibição de reparar automóveis antigos, mas a ideia base envolve carros com mais de 15 anos de matrícula, que apresentem avarias no motor, direção, travões, chassis e carroçaria.

Em Portugal, o impacto de uma decisão destas seria avassalador.

A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) registou esta terça-feira a incredulidade de várias pessoas que dizem que se o carro atual fosse para a sucata, não sabem como iriam comprar um novo.