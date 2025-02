Projeto Mercúrio tentou recrutar membros do PS e PSD para a maçonaria

No Partido Socialista, as relações maçónicas persistem desde o tempo de Mário Soares. Hoje, há vários deputados do círculo próximo de Pedro Nuno Santos iniciados nesta sociedade secreta. Mas os mais proeminentes socialistas da atualidade entraram na maçonaria no início deste século, numa altura em que as obediências iniciaram um projeto de poder para o qual chamaram figuras do PS e do PSD. A TVI teve ainda acesso a documentos que provam como foi orquestrado um projeto de poder no início dos anos 2000 e que levou a recrutamentos tanto no PS como no PSD.