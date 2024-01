Projeto piloto travou 24 mil falsas urgências

Em sete meses, um projeto-piloto do SNS, aplicado nos hospitais da Póvoa do Varzim e de Vila do Conde, conseguiu retirar mais de 24 mil falsas urgências daqueles hospitais. Através da linha de saúde 24, os doentes foram encaminhados para consultas ou acabaram por ficar em casa. A partir da próxima semana, utentes com pulseiras verdes ou azuis deixam mesmo de ser atendidos nas urgências da Unidade Local de Saúde da Póvoa de Varzim/Vila do Conde.