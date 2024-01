Promessómetro: "Se as rendas tivessem aumentado o mesmo que os salários, não teriam subido 6,9%, teriam subido 5,9%"

Na rubrica Promessómetro, do Jornal Nacional, Pedro Santos Guerreiro analisa as seis propostas que Pedro Nuno Santos anunciou ao país no seu primeiro Congresso enquanto secretário-geral do PS. Do "eleitoralismo requentado" no salário mínimo à "excelente" ideia que "existe há 15 anos", a grelha de análise do Promessómetro avalia o custo, eficácia e realismo das medidas anunciadas.