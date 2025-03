Proposta, contraproposta, nova contraproposta: PS e PSD negociaram mas não houve acordo e o Governo caiu

O debate da moção de confiança ficou marcado por uma enorme tensão e golpes de teatro. Primeiro, o PSD pediu a interrupção dos trabalhos para falar a sós com o líder do PS. Depois, fez uma nova proposta para que o PS aceitasse uma comissão de inquérito relâmpago em apenas 15 dias. O PS não aceitou. Foi aí que o PSD ensaiou uma nova proposta a troco da abstenção do PS: uma comissão de inquérito em 60 dias em vez dos 90 dias habituais.

Mas Pedro Nuno Santos manteve-se irredutível. Do lado do Governo, Montenegro também não cedeu à exigência do PS de retirar a moção de confiança. E assim, sem entendimento, a moção foi chumbada, ditando a queda do Governo.