Proteção Civil faz balanço positivo da passagem da tempestade Aline: "O dispositivo que foi preparado funcionou"

Desde o meio dia de ontem às 19:00 de hoje, foram registadas 3.470 ocorrencias, que envolveram 8.662 operacionais e 3 mil veículos, disse André Fernandes, Comandante Nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

As ocorrências verificaram com maior incidência na quarta-feira na região norte, em particular na Área Metropolittana do Porto, e no dia de hoje um pouco mais a sul, envolvendo Lisboa e Vale do Tejo e ainda no Alto Alentejo, explicou. Foram sobretudo inundações na via pública e em algumas habitações, cortes na via pública e quedas de árvores e de estruturas, devido à açao do vento.