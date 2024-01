Protesto da PSP pode comprometer policiamento do jogo Benfica-SC Braga

Os protestos dos agentes da PSP estão a comprometer o policiamento do país. Nas últimas horas, foram várias as iniciativas que deixaram serviços inoperacionais. Desde trocas de números de telefone nas páginas da PSP na internet a supostas indisposições dos agentes que dizem não estar aptos para trabalhar. Aconteceu ontem, por exemplo, jutno ao Estádio de Alavalde, onde decorria um jogo da Taça de Portugal: vários agentes abandonaram as funções para serem assistidos no posto médico.

Esta tarde, há jogo entre o Benfica e o SP Braga e a TVI e a CNN Portugal sabem que nas redes sociais os elementos das forças policiais em protesto têm-se mobilizado na tentativa de comprometer parte do policiamento do jogo, deixando clara a importância que têm em eventos de grandes dimensões.

A Direção Nacional da PSP e o Ministério da Administração Interna estão atentos.