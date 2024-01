"Provavelmente o pior pesadelo vai acontecer e em novembro vamos ter Trump de volta à Casa Branca"

“Não conheço nenhum fenómeno como Trump”, começa por dizer Miguel Sousa Tavares, a propósito da corrida do ex-presidente norte-americano nas eleições primárias do Partido Republicano. “É obviamente uma pessoa que não está no seu juízo ou então sempre foi assim. É um demente”.

No seu habitual espaço de análise às quintas-feiras, o comentador prevê a vitória de Donald Trump em New Hampshire, este fim de semana, bem como no dia 5 de março, na “célebre super terça-feira”.

“De facto, o único obstáculo que ele tem é a Justiça”, conclui.