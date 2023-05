Provedor do cidadão com deficiência de Marco de Canaveses acusa autarquia de não lhe querer pagar

À semelhança de muitas autarquias, a Câmara do Marco de Canaveses tem um provedor do cidadão com deficiência para a promoção e garantia dos direitos destes munícipes. O problema é que o provedor, ele próprio cego, queixa-se de que desde que tomou posse, em 2021, nunca lhe pagaram um ordenado. Apesar de isso constar do estatuto do provedor aprovado pela Câmara e por ele assinado quando tomou posse.

