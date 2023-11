À saída da conferência de líderes, Eurico Brilhante Dias afirmou que a crise política vai levar ao adiamento da revisão constitucional, por não ser razoável fechar este processo com o quadro parlamentar atual e com o Orçamento do Estado ainda a ser debatido.

O PS respondeu ainda às críticas do PSD sobre Mário Centeno e acusa o partido de má consciência, recordando a polémica com o livro do antigo governador Carlos Costa, que foi processado pelo primeiro-ministro.