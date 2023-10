O primeiro-ministro recusou fazer revelações sobre as alterações previstas no IRS para 2024. Em entrevista à CNN Portugal António Costa preferiu deixar as novidades para a apresentação da proposta de Orçamento do Estado.

O secretário-geral adjunto do PS está confiante que vem aí nova descida deste imposto, ressalvando que isso aconteceu sempre com os governos de António Costa.