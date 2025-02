PS e PSD lamentam demora da justiça na Operação Tutti Frutti

Desde a abertura do inquérito em 2016 que muitos nomes do PS e do PSD apareceram envolvidos neste caso que investiga a política autárquica de Lisboa. Nove anos depois, há acusações e o secretário-geral do PS só lamenta que tenha tardado tanto. Já Carlos Moedas pede “celeridade à justiça” e diz que o pedido de suspensão do vereador Ângelo Pereira é um ato de “coragem”.