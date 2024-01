PS e PSD trocam acusações, CDU confiante no regresso e Chega desvaloriza rejeição. Campanha entra na reta final nos Açores

Faltam cinco dias para as eleições nos Açores. PS e PSD continuam a trocar acusações por causa do Chega. A CDU acredita que irá regressar ao hemiciclo regional. Quanto ao Chega, André Ventura, que assentou arraiais durante toda a semana no arquipélago, diz que as sondagens estão a subvalorizar o voto no partido.