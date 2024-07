PS fala em "monumental trapalhada" no INEM. Chega já pede mais uma comissão parlamentar de inquérito

O Ministério da Saúde nomeou Sérgio Dias Janeiro para presidente do INEM, apenas uma semana depois da eleição Vítor Almeida, que acabou por sair do cargo. A falta de consenso sobre a razão da renúncia é vista pelo PS como uma “grande trapalhada”. Já o Bloco de Esquerda diz que não basta mudar de cadeiras para resolver os problemas do INEM e o Chega quer ouvir o presidente demissionário no Parlamento e até admite uma nova comissão de inquérito.