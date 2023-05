PS reage às críticas do Bloco: “O inimigo é o populismo e o adversário a direita”

João Torres, secretário-geral adjunto do PS, congratula Mariana Mortágua pela eleição como nova líder do Bloco de Esquerda. “Não será pelo PS que será reerguido o muro que ajudávamos a derrubar em 2015”, com a criação da geringonça, garantiu. “Para o PS, Desejaria que o Bloco de Esquerda não voltasse a confundir-se”, juntou, após as fortes críticas ouvidas na convenção do partido à atuação socialista.