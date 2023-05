PS rejeita divulgar chamada entre Costa e Galamba. "Vocês estão a ser condicionados pelo Governo", acusa Chega

O PS rejeitou mais de seis requerimentos na comissão de inquérito à TAP. Um deles era do Chega, que queria ouvir as chamadas feitas entre o primeiro-ministro e João Galamba, na noite do incidente no Ministério das Infraestruturas. Já o PSD queria ter acesso às notas de Frederico Pinheiro sobre a TAP, mas não teve sorte.