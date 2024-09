PSD acusa Pizarro de ter transferido dinheiro do INEM para o Ministério da Saúde. Ex-ministro justifica-se com a covid-19

O PSD acusa Manuel Pizarro de transferir dinheiro do INEM para o Ministério da Saúde, deixando a emergência médica sem orçamento para renovar as ambulâncias. No parlamento, o ex-ministro da Saúde justificou que a verba foi utilizada para combater a pandemia de covid-19 e elogiou a gestão do ex-presidente do INEM, Luís Meira.