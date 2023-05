PSD diz que caso SIS "coloca em causa o regime democrático" e exige a Costa que revele a verdade ao país "no prazo de 30 dias"

Sociais-democratas consideram que há "contradições insanáveis" entre o que António Costa e João Galamba contaram sobre a intervenção das secretas na recuperação do computador de Frederico Pinheiro, acusado pelo primeiro-ministro de ter roubado - a palavra "roubo" foi utilizada pelo primeiro-ministro - um equipamento com informação classificada. PSD enviou lista de 15 perguntas a António Costa e espera que o chefe de Governo demonstre "cultura democrática". Trata-se de declarações do líder parlamentar do PSD, Joaquim Morais Sarmento

. PSD tem uma lista de 15 perguntas para saber se Costa “autorizou, aprovou ou aceitou” atuação das secretas



. PSD aguarda respostas de Costa sobre as secretas antes de avaliar outros “procedimentos parlamentares”