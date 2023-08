PSD não quer os portugueses a pagar demasiados impostos. Mas será que o PS aceita o desafio?

O PSD desafia o PS a aprovar a descida de impostos, tendo apresentado 5 medidas com as quais quer fazer uma enorme descida do IRS: 1200 milhões de euros. As propostas preveem um limite máximo de 15% para o IRS pago pelos jovens bem como a alteração das taxas de retenção nos escalões intermédios para ajudar a classe média. O PS não esclarece como votará as medias a 20 de setembro, mas diz que são “um logro”.