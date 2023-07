PSD: "Qualquer cidadão que lê este relatório não vê aquilo que viu e ouviu nas audições"

Em reação ao relatório preliminar da comissão parlamentar de inquérito à TAP, o deputado do PSD, Paulo Moniz, acusa-o de não ter em atenção "aquilo que foram as vastas audições à comissão de inquérito mais seguida pelos portugueses".

Serve-se do exemplo da "ingerência política na gestão da TAP", nomeadamente no caso de Alexandra Reis, que considera ter sido "claramente branqueada". "É novamente uma ligeireza a roçar a leviandade na apreciação que é feita, com o objetivo do primeiro-ministro dizer que não tem necessidade de retirar conclusões políticas", critica.