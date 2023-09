PSD quer recuperar todo o tempo de serviço dos professores. Como? 20% ao ano nos próximos cinco anos

Com a guerra dos professores com o governo ainda para durar, o PSD vai propor a recuperação total do tempo de serviço dos professores. E fez as contas. São 2 anos, 9 meses e 18 dias, como têm reclamado os sindicatos, de tempo que esteve congelado. Luís Montenegro quer agora que o governo pague durante 5 anos consecutivos: 20% ao ano.