PSP e assessoras de Galamba com versões contraditórias sobre episódio de agressão no Ministério

A atuação da PSP num caso que envolve agressões num edifício do Governo continua a ser um mistério. A Polícia de Segurança Pública diz que não tem qualquer comentário a fazer sobre o caso, apesar de João Galamba ter acusado os agentes da PSP de terem deixado sair um alegado agressor e ladrão do ministério.

A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) teve acesso ao relatório médico da assessora que foi observada no hospital e viu fotos das agressões. No entanto, fonte da direção nacional da PSP diz que os agentes nunca viram as assessoras agredidas, algo que as próprias dizem que é completamente falso, garantindo que foram vistas e identificadas no local.