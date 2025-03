PSP inspeciona antiga escola em Massamá que servia de alojamento ilegal para dezenas de imigrantes

A PSP está a investigar um espaço em Massamá que foi transformado num alojamento ilegal para mais de 40 famílias que vivem em quartos sem condições, com cozinha e casas de banho partilhadas. Os espaços são alugados por valores entre os 400 e os 500 euros, sobretudo a imigrantes com situação regularizada em Portugal. Entre os 51 imigrantes há mulheres com crianças e idosos