O Kremlin não confirma nem desmente, mas o número dois da campanha russa na Ucrânia terá sido preso. São já vários os órgãos de comunicação ocidentais que noticiam a detenção do general Sergei Surovíkin, que é também o comandante da Força Aérea.

Surovíkin tinha boas relações com Prigozhin, o líder do grupo Wagner, protagonista da rebelião armada do fim-de-semana, o que abre a hipótese de Vladimir Putin estar a fazer uma limpeza no topo da hierarquia militar.