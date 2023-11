"Putin caiu que nem um patinho na armadilha que lhe foi estendida porque tem ambições imperiais": Miguel Sousa Tavares

Na "5ª Coluna", espaço de comentário semanal no Jornal Nacional da TVI, Miguel Sousa Tavares garante que a guerra na Ucrânia só vai terminar "quando acabarem as munições". "Esta guerra é muito útil para os vendedores de armas." Miguel Sousa Tavares afirma ainda que este conflito podia "ter sido evitado", o que não aconteceu porque a Rússia "achou que a Ucrânia ia entrar na NATO". "A Rússia tem um medo do cerco ancestral e das invasões"