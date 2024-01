O presidente Vladimir Putin prometeu apoiar os soldados que defendem os interesses da Rússia, garantindo também às suas famílias que Moscovo vai oferecer apoio quando necessário.

Na véspera do Natal ortodoxo, o líder da Federação Russa reuniu-se com o famílias de soldados russos que morreram na Ucrânia, com quem mais tarde também se sentou para jantar.