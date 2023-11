"Quando alguém me quiser ouvir no âmbito do processo judicial, saberá onde eu estou"

"Não conheço o processo judicial, a não ser aquilo que a comunicação social tem divulgado. O processo demorará com certeza muito tempo. Mas quando alguém me quiser ouvir no âmbtio do processo judicial, saberá onde eu estou e chamar-me-ão para dizer o que tiver a dizer", diz António Costa.

"Mas eu não estou a falar sobre o processo judicial, esse cabe à justiça. Só fiz uma referência concreta porque, tratando-se de uma pessoa que eu escolhi e nomeei num ato de confiança, entendo que é meu dever expressar aos portugueses que o facto de ter sido encontrado esse envelope me envergonha.