As temperaturas vão manter-se altas esta semana, mas as máximas devem baixar um pouco, depois de um fim de semana muito quente.

Nos últimos 20 anos, as mortes relacionadas com o calor na Europa aumentaram cerca de 30%.



Quando alguém se sente mal por causa do calor, o que devemos fazer? Que cuidados temos de ter? A especialista em medicina geral e familiar Ana Correia de Oliveira responde a estas questões e fala-nos sobre os impactos do calor na saúde, no Diário da Manhã da TVI.