Dos 41 produtos cujos preços a Deco segue, 14 sobem bastante mais do que a reposição do IVA de 6% mas há também um conjunto de produtos que aumentam abaixo dos 6%, explica à CNN Portugal Rita Rodrigues, diretora de comunicação da Deco - Associação de Defesa do Consumidor. "Isto está a acontecer porque o retalho está a fazer promoções, ou a absorver o IVA, ou a anunciar preços ainda de 2023 numa clara tentativa de minimizar o impacto ao consumidor. A dúvida é: quando estas promoções forem levantadas, como é que as famílias portuguesas vão conseguir fazer face aos aumentos?"

Rita Rodrigues chama a atenção, por exemplo, para o caso do azeite que sofreu aumentos superiores a 90% relativamente aos valores de janeiro de 2023, ou para o caso da pescada com aumentos de 57,6%.