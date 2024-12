Quando Miguel Sousa Tavares moderou Mário Soares contra Freitas do Amaral com óculos sem graduação para parecer mais velho. "Soares era impiedoso"

Recordar Mário Soares é lembrar também o combate político que travou com os seus adversários. Ficam para a história os debates entusiasmantes da campanha para as presidenciais de 1986, com Salgado Zenha e Freitas do Amaral. Todos esses frente a frente foram moderados por Miguel Sousa Tavares, que recorda agora, numa conversa com a Sara Pinto, os bastidores de um dos momentos mais marcantes da democracia em Portugal.