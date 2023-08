Cristina Ribas, familiar de um funcionário do Palácio de Belém, comenta como foi ver o Papa Francisco na varanda do Palácio de Belém. “Foi, sem dúvida, uma grande surpresa, uma grande vivência, emocionante”, conta. “E foi uma experiência de comunhão”, seja com as pessoas que lá estavam, com a Igreja e com o mundo, continua.

“Quando o Papa veio à varanda, foi uma sensação de proximidade. Levantou-se da cadeira de rodas para falar connosco. Foi de pé que falou para nós, com um sorriso sempre acolhedor. Isto marcou-me muito, porque agradece o nosso acolhimento”, relata. “Ele acolhe cada um. Dirige-se a cada um, mesmo quando se dirige a todos”.