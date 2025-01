Quanto ganham os políticos mais bem pagos?

António Costa é hoje o político português mais bem pago: ganha como presidente da Comissão Europeia mais do triplo do que auferia como primeiro-ministro de Portugal. Mas entre ele e os deputados portugueses, que recebem cerca de 4.300 euros mensais, há vários níveis salariais, abaixo e acima de Marcelo Rebelo de Sousa. A propósito do caso de Hélder Rosalino, e do vencimento de 15 mil euros que iria auferir como secretário-geral do governo, a rubrica As Pessoas Não São Números desta semana analisa as remunerações dos cargos públicos - e políticos. Veja o vídeo.