“Quanto mais se batem, mais gostam um do outro”. Montenegro diz que há “romance” entre PS e Chega

O 41º Congresso do PSD começou com um ataque feroz a Pedro Nuno Santos, para já ainda apenas candidato a secretário-geral do Partido Socialista. Luís Montenegro não esperou pelas eleições internas do PS para atacar o possível adversário nas legislativas.

Além das críticas à geringonça, Montenegro não poupou o governo António Costa e que diz não ter caído por causa de um parágrafo num comunicado, mas sim porque estava “podre”. Além disso, acusa o PS de manter um “romance” com o Chega, partido que Luís Montenegro tem rejeitado como eventual aliado de colocação.