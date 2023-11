Quase 400.000 já assinaram a petição contra o aumento do IUC

Todos os veículos vão sofrer um aumento no IUC, Imposto Único de Circulação, mas aqueles com matrículas até 2007 vão pagar muito mais, ainda que o Governo tenha garantido que esse aumento não vai ser superior a 25€. É que o cálculo do imposto a pagar deixa de ser feito apenas com base na cilindrada e passa a incluir as emissões de CO2.