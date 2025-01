Quatro anos depois, a transição de poder voltou a ser pacífica: a história da invasão do Capitólio

A 6 de janeiro de 2021, milhares de apoiantes de Donald Trump invadiram o Capitólio para impedir a ratificação da eleição de Joe Biden à presidência. Quatro anos depois, o Congresso certificou a vitória do republicano, numa transição pacífica de poder. Trump toma posse a 20 de janeiro: já prometeu que uma das prioridades no regresso à casa branca será perdoar os condenados envolvidos no ataque.