Quatro em 10 ginecologistas têm mais de 65 anos: em Portugal só resta uma solução

Um dos fatores que mais tem contribuído para o caos nas urgências de obstetrícia prende-se com o facto de 40% dos ginecologistas estarem na idade da reforma. Quase metade dos 1.900 especialistas do país tem 65 ou mais anos. A solução passa por aliciar profissionais de saúde fora do SNS: é o que estão a fazer a Maternidade Alfredo da Costa e o Hospital de Santa Maria.