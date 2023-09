“Quatro GNR deixar roubar o carro também é complicado”: homem embriagado rouba viatura da polícia e foge durante 80km

Um homem roubou, na madrugada deste sábado, uma viatura da GNR em Chança, no concelho de Alter do Chão. Os militares foram chamados pelo próprio autor do roubo durante uma discussão na rua, quando a patrulha chegou, o homem entrou no carro e fugiu. Foi apanhado horas depois, 80 quilómetros depois.