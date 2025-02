As autoridades americanas confirmam que o helicóptero militar que colidiu com um avião comercial voava a uma altitude acima do permitido.

A investigação a este acidente continua, assim como ao de Filadélfia, onde na sexta-feira caiu um avião de transporte médico. Estão confirmadas sete mortes: todas as seis pessoas que seguiam a bordo, e um homem em terra, atingido pelos destroços.