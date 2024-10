Quem é Nando, o suspeito do triplo homicídio em barbearia (e que já tinha estado envolvido noutros tiroteios)

Há novas testemunhas diretas do triplo homicídio ocorrido na Penha de França, em Lisboa. E todos os relatos coincidem na identidade do assassino. Fernando Silva era conhecido no bairro como "nando". E está em fuga há 48 horas. Apesar de haver indicações dispersas acerca de perturbações psiquiátricas, o relato das testemunhas configura um crime a sangue-frio. Duas testemunhas contam à TVI que Fernando Silva tinha um histórico de violência e de outros tiroteios.