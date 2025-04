Quem é responsável pelas publicações nas redes sociais?

O caso da alegada violação em grupo de uma rapariga de 16 anos levanta novas questões sobre os conteúdos que as redes sociais permitem e sobre a responsabilidade legal pelo que é publicado. Portugal está atrasado no que toca à legislação sobre os serviços digitais e o sistema judicial parece pouco preparado para lidar com estes novos crimes. Afinal, quem controla o que é publicado, quem é responsável pelo conteúdo, e o que podem as pessoas fazer para se protegerem?