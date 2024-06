Quem está próximo do Chega? Montenegro diz que é o PS, Pedro Nuno diz que é o Governo

Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos fazem acusações mútuas de proximidade ao Chega. No discurso de encerramento do congresso nacional da JSD, o primeiro-ministro acusou o PS e o Chega de se juntarem um ao outro. Já o secretário-geral do PS, em preparação para o S. João, no Porto, diz que o Governo é que está próximo do Chega.